  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi:

"Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:05:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na mesaj gönderdi:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarının birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi.

Katılımcıları selamlayan ve kurultaya yapılan nazik davet için teşekkür eden Erdoğan, davete icabet edemese de kalbinin katılımcılarla beraber olduğunun bilinmesini istedi.

Kurultayın başarılı geçmesini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, kurultay sonucunda, delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlere muvaffakiyetler temenni etti.

Bu sene tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliği "çevrim içi" olarak yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Erdoğan, "Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde, koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak biz de bu süreçte 'dost kara günde belli olur' anlayışıyla elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz." dedi.

Salgının en kritik döneminde Türkiye olarak tıbbi yardım ve destek ile Bulgaristan'ın yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bu vesileyle koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlara ve Bulgar komşulara taziyelerini sundu.

Bu salgının dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlattığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, kurultayınızın başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan'a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz
Ekonomi

Kapıları sonuna kadar açıp davet etti: İlk sırada kardeş ülke Türkiye'yi istiyoruz

Türkiye'yi ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, Türkiye’yi ülkesine yatırım yapmaya çağırarak,..
Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor
Siyaset

Dilipak, Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu: Menderes ve Kennedy'e benziyor

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Ali Babacan ve DEVA Partisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar
Otomotiv

TOGG'la ilgili önemli detaylar veren Varank'tan muhalefete tepki: Üretim cahili bunlar

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG için açıklamalarda bulunurken eleştirile..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay