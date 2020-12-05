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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:04:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir pastaneden alışveriş yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir pastaneye girerek alışveriş yaptı.

Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılışı için bulunduğu Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden akşam saatlerinde çıkarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinin güzergahında bulunan bir pastaneye uğrayarak alışveriş yaptı.

Erdoğan'ın pastaneden dondurma aldığı ve çalışanlarla bir süre sohbet ettiği öğrenildi.

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