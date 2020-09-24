Cumhurbaşkanı Erdoğan biber reçeli şaşkınlığını böyle dile getirdi: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında kendisine ikram edilen biber reçelini görünce "İlk kez duydum, o nasıl oluyor?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi aldıktan sonra "Reçel yiyemiyorum" diyerek ikramı kibarca geri çevirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin MKYK toplantısına katıldı.
AK Parti MKYK üyelerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a biber reçeli getirdi.
Biber reçelini ilk kez duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikram sahibi arasında esprili diyalog yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size biber reçeli getirdim efendim" diyen kurmayına, "Biberin reçelini ilk kez duydum, o nasıl oluyor?" şeklinde soru sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine üzerine MKYK üyesi ise "Efendim Şanlıurfa'da biber salçasına biber reçeli deriz" karşılığını verdi.
Erdoğan gülerek "Reçel yiyemiyorum ben" ifadelerini kullandı.