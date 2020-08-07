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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener davetine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Eve dön' davetine ne yorum yaptı?

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:56:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener davetine ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrasında gündeme dair gazeteceilere açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemin öne çıkan olaylarından olan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Eve dön' çağrısına yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Bahçeli'nin "Eve dön" davetine ilişkin "Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Açıklamalarının devamında, "Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele ki HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Partiye hiçde uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davette gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. Ve ülke genelinde de bir bütünleşmenin gereği bana göre önemlidir diye düşünüyorum." şeklinde açıklamda bulundu.

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