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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:51:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Aliyev, Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Heyetlerin takdiminin ardından askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.



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