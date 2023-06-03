Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de önemli mesajlar
TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'e gitti. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.
TBMM'de yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti, özel defteri imzaladı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Sistemi güven oyu aldı
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz.
"Canla, başla çalışacağız"
Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz.
Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz
12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ruhun şad olsun."
ÖNE ÇIKAN VİDEO