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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:19:50 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk yeni Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Taksim Camisi'ne geçti.

Burada inceleme yapan Erdoğan daha sonra yeni AKM'ye geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ali Yerlikaya ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

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