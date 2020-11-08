Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de 3 bin 488 az hasarlı, 377 orta hasarlı, 318 yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı bina tespit edildi. Yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı binalardaki toplam bağımsız bölüm sayısı 4 bin 262'dir. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremin ülkenin karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Kocaeli'nin 1999 depreminden dolayı depremin yol açtığı yıkımları ve acıları en iyi bilen şehirlerin başında geldiğini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle İzmir depreminde hayatını kaybeden 114 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor. Diğerleri taburcu edildi." diye konuştu.

Erdoğan, depremin ardından devletin tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştuğunu dile getirerek, bir yıl içinde oradaki çalışmaları tamamlayarak depremzedelere konutlarını teslim edeceklerini anlattı.

Bölgedeki imkanların seferber edilmesinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm ekipler ve malzemelerin de süratle İzmir'e ulaştırıldığını belirten Erdoğan, Kızılay başta olmak üzere pek çok yardım teşkilatı ve sivil toplum kuruluşunun hemen depremzedelere el uzattığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem sarsıntıdan evleri ve iş yerleri yıkılan veya hasar gören hem denizin taşması sebebiyle evleri, iş yerleri tekneleri zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

- "Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor"

Yıkılan veya yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara otuzar bin lira nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Orta hasarlı binalarda da ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 2 bin 500 lira yardım veriliyor. Esnafımıza da 2 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor. İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, deniz taşması sebebiyle sular altında kalan esnafımıza 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank kredi ödemeleri de faizsiz olarak bir yıl erteleniyor. Çadırdan battaniyeye, sıcak yemekten kumanyaya, giyecekten temizlik malzemesine kadar depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bugüne kadar şehirde 520 bin öğün yemek hizmeti verildi. 200 bine yakın ikram malzemesiyle 300 bine yakın içecek ve su dağıtımı yapıldı. Psikososyal destek kapsamında 32 bin çocuk ve yetişkinle görüşme gerçekleştirildi. Spor salonlarını, yurt binaları ve misafirhaneleri geçici konaklama merkezi olarak depremzedelerin barınması için tahsis ettik."

Erdoğan, İzmir'de herhangi bir çadır eksiği veya kalacak yer sıkıntısının olmadığını aktararak, ihtiyaca göre artırılmak üzere şimdilik toplam 1312 adetlik iki konteyner kent kurulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bunların 2 hafta içinde kullanıma hazır hale geleceğini anlatan Erdoğan, "Çadırların bulunduğu bölgelerde kurulan polikliniklerde acil müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti veriliyor. Ülkemizin önde gelen mobilya üreticisi firmalarla evlerini kullanamaz hale gelen bin aileye hane başı 25 bin liradan 25 milyon liralık eşya yardımı yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmir'de 3 bin 488 az hasarlı, 377 orta hasarlı, 318 yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı bina tespit edildi. Yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı binalardaki toplam bağımsız bölüm sayısı 4 bin 262'dir. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz. Hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen binalarda oturan vatandaşlarımızın evlerine girmelerinde herhangi bir sakınca görülmüyor."

- "İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin yıkılan veya yıkılacak olan ve ağır hasarlı binalardaki hak sahipleri için yapılacak yeni konutların inşası konusunda hemen çalışmaya başladığına dikkati çekti.

Amaçların az katlı, sağlam, konforlu ve huzurla yaşanacak binalar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirlilerin hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda vatandaşlardan da destek ve anlayış beklediklerini söyledi.

Erdoğan, afetlere karşı güvenli bir binada oturmanın bedelinin hiçbir yer hesabı ve maddi karşılıkla mukayese edilmeyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnşallah proje ve yer tespit çalışmaları bitmek üzere olan deprem konutlarının inşasına birkaç hafta içinde başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. Konutların 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesinin yanındaki 1 milyon 380 metrekarelik rezerv alanına yapılacak. Maliyetlerinden yüzde 40 ila 50 arasında indirim yapılacak konutlar, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile ve faizsiz olarak hak sahiplerine verilecektir. "

- "İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir"

Deprem gibi ortak bir acıyı dahi devlete, hükümete ve şahsına saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntılarını çok iyi bilmektedir. Deprem başta olmak üzere yaşadığımız afetlerin ardından yıllarca çekilen perişanlıkları unutmadık. Erzincan depreminden büyük Marmara depremine kadar her felaketin ardından ortaya çıkan acı görüntüleri ya büyüklerimizden dinledik ya da bizzat yaşadık. Dünyada işler yolunda giderken ülkemizi sürekli krizlere sokanların yol açtıkları maliyetlerin yükünü de hiç unutmadık. Kendi sorumlu oldukları yerlerde, İzmir depremi aynı zamanda CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir."

(Sürecek)