Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle olmak mecburiyetindedir." dedi.

Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin 19 yıldır vesayetle, terörle, darbecilerle Türkiye'yi kurdukları sinsi, siyasi ve ekonomik tuzaklarına düşürmek isteyenlerle mücadelede hep yanlarında olduğunu söyledi.



Kocaeli'nin, 19 yıldır Türkiye'yi kalkındırma, geliştirme, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırma mücadelesinde hep yanlarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yol arkadaşımız Kocaeli. 19 yıldır milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep en üstte tuttu, bizi bağrına bastı. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Milletimiz, 2023 Türkiyesi'nin inşası gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu da AK Parti'ye vermiştir. Gençler, sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmekle mükelleftir. Çünkü AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle olmak mecburiyetindedir."

- "Teşkilatlardaki değişimi daha çok insanı kucaklamanın vasıta olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bugüne kadar partimize hizmet vermiş, teşkilatlarımızda görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak şehirlerimizin ve ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Teşkilatlardaki değişimi dışlamanın değil daha çok insanı kucaklamanın vasıtası olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Kuruyan dalları budandıkça güçlenen bir ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı, dallarımızı salacağız. Ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla milletvekilleriyle belediye başkanlarımızla partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimizin emrinde olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

- "AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir"

AK Parti'nin misyonunun 81 vilayetin her birinde 83 milyon vatandaşın tümünü kucaklayarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. Gençler, şunu unutmayın: AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır. AK Parti çalıştıkça, inşa ettikçe, hizmet ettikçe, eser ürettikçe milletimiz kazanır. AK Parti Türkiye'yi siyasi, ekonomik, askeri, beşeri olarak güçlendirdikçe dostlarımızın yüreklerindeki umut, gözlerindeki ışık kuvvetlenir. Böyle bir davanın mensubu olmaktan, böyle bir dava uğrunda vakit ve enerji harcamaktan, böyle bir davanın zaferini görmekten daha büyük mutluluk olabilir mi? Şahsım olarak gerektiğinde canımı ortaya koyma pahasına neredeyse yarım asırdır her şeyimle bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük bir şeref, daha büyük bir paye bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlığım, ne başbakanlığım, ne cumhurbaşkanlığım bu büyük davanın bir ferdi olmanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmanızı, milletimizle olan muhabbetinizi sıkı tutmanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin ve Kocaeli İl Kongresi'ni bu ahdi yeniden hatırlamanın ve güçlü bir şekilde hayata geçirmenin vesile olarak gördüğünü dile getirdi.

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerine teşekkür eden Erdoğan, yol arkadaşlarından darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan ve bugün de il kongresinde görev alacak olanlara başarı diledi.

(Sürecek)



