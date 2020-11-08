  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" - "30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar" - "Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:06:20 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum."

- "Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bir kez daha Kocaeli'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtmesinin ardından, slogan atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara, "Ben de size aşığım." diye seslendi.

Başiskele'yi, Çayırova'yı, Derince'yi, Darıca'yı, Dilovası'nı, Gebze'yi, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'yı, Karamürsel'i, Kartepe'yi, Körfez'i selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her dönemde, bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için milletimizi Anadolu'dan kazımak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli. Orhan Gaziler'in sesine ses veren güzeller güzeli Kocaeli, Gazi Süleyman Paşa'nın, Akça Koca'nın adını, idealini, sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetihler otağı, Fatihler yatağı Kocaeli. Gökyüzünde yıldızların gıpta ettiği Kocaeli. Yeryüzünde denizlerin imrendiği Kocaeli. Büyük acılar çektiği halde, büyük depremler, büyük yıkımlar gördüğü halde her defasında küllerinden yeniden dirilen, hayatta kalma azmini ve inancını asla kaybetmeyen yiğit Kocaeli. Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli. Sizleri yürekten selamlıyorum."

(Sürecek)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi
Gündem

Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızması canlı yayında deşifre edildi

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak bilini..
3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi
Teknoloji

3000 derece hava sıcaklığına sahip gezegen keşfedildi

Bilim insanları, yüzey sıcaklığı 3000 santigrat dereceyi bulan lavlarla kaplı yeni bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.
Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’
Dünya

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi ve ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay