  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye, Avrupa'nın enerji arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor

Emekli maaşlarıyla ilgili kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak

Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili şok ayrıntı! Rusya detayı herkesi şaşkına çevirdi

Bir zamanlar zam üstüne zam geliyordu! Ayçiçeğinde büyük müjde

TCG İstanbul'da ‘Cenk' detayı gözlerden kaçmadı: Türkiye'nin bir alanda daha dışa bağımlılığı sona erdirdi

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Dünyaya ilanı yapıldı! 140 milyar metreküplük doğalgaz bulundu

Cem Küçük, "Bunlar artık son çırpınışları" diyerek duyurdu! Bakalım şimdi ne halt edecekler

İki ünlü Türk peynir üreticisinden kötü haber! Konkordato talep ettiler

Bakan Özhaseki yeni planı açıkladı!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet 4 önceliğimizden biridir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet 4 önceliğimizden biridir

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:32:00 - 2023-10-03 14:51:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet 4 önceliğimizden biridir

'Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Adalet 4 önceliğimizden biridir. 2002'den bu yana adalet hizmetleri için çok çaba sarf ettik.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şura-yı Devlet dahil 155 yıllık devlet geleneğiyle Danıştayımız 35 yılı aşan birliğe üyelik döneminde Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

5 kıtadan yaklaşık 100 üyesiyle tecrübe paylaşımına imkan sağlayan birlik bu yönüyle çok önemli bir istişare ve işbirliği zemini sunmaktadır. 155 yıllık güçlü geleneğiyle Danıştay, 35 yılı aşan birliğe üyelik döneminde Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

Adalet 4 önceliğimizden biridir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2002'den bu yana adalet hizmetleri için çok çaba sarf ettik.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmakta kararlıyız.

Türkiye, adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.

 Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları tamamen unutturmak için çok ciddi çaba harcadık.

(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.

Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında darbe anayasa prangasından kurtulalım.

Yeni anayasaya dair yapıcı tavrımızı ortaya koyduk. 85 milyona her konuyu görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ettik.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.

Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

En geniş, en kapsayıcı mutabakatla bu süreci başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum.

Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir

Tüm şer şebekelerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin arkasında, güvenliği ve adaleti aynı anda tahsis etmemiz bulunuyor.

Zalime merhamet mazluma zulüm demektir. Gayrimeşru yollara tevessül edenler bu pervasızlıkların hesabını yargı önünde vermek zorundadır.

Türkiye dünyanın en eli kanlı terör örgütleriyle mücadele eden ülkedir.

(Batı'ya terör tepkisi) Terör elebaşlarına karşı hiçbir adım atmıyorlar. Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

(Ankara'daki terör saldırısı) Teröristler emellerine ulaşamadı. Her açıdan alçak, vahşi, cani bir saldırı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Gündem

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'daki kiracılar dikkat! Başlıyor

Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Ekonomi

Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!
Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

Gündem

Rezalette son nokta! CHP'li İBB, Süleymaniye Camii külliyesini LGBT'li sapıklara kiraladı!

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı

Dünya

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23