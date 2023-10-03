Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet 4 önceliğimizden biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şura-yı Devlet dahil 155 yıllık devlet geleneğiyle Danıştayımız 35 yılı aşan birliğe üyelik döneminde Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

5 kıtadan yaklaşık 100 üyesiyle tecrübe paylaşımına imkan sağlayan birlik bu yönüyle çok önemli bir istişare ve işbirliği zemini sunmaktadır. 155 yıllık güçlü geleneğiyle Danıştay, 35 yılı aşan birliğe üyelik döneminde Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

Adalet 4 önceliğimizden biridir.

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2002'den bu yana adalet hizmetleri için çok çaba sarf ettik.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmakta kararlıyız.

Türkiye, adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.

Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları tamamen unutturmak için çok ciddi çaba harcadık.

(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur.

Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında darbe anayasa prangasından kurtulalım.

Yeni anayasaya dair yapıcı tavrımızı ortaya koyduk. 85 milyona her konuyu görüşmeye hazır olduğumuzu ifade ettik.

Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz.

Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

En geniş, en kapsayıcı mutabakatla bu süreci başarıya ulaştıracağımıza inanıyorum.

Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir

Tüm şer şebekelerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin arkasında, güvenliği ve adaleti aynı anda tahsis etmemiz bulunuyor.

Zalime merhamet mazluma zulüm demektir. Gayrimeşru yollara tevessül edenler bu pervasızlıkların hesabını yargı önünde vermek zorundadır.

Türkiye dünyanın en eli kanlı terör örgütleriyle mücadele eden ülkedir.

(Batı'ya terör tepkisi) Terör elebaşlarına karşı hiçbir adım atmıyorlar. Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz. Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz.

(Ankara'daki terör saldırısı) Teröristler emellerine ulaşamadı. Her açıdan alçak, vahşi, cani bir saldırı.