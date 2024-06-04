Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

81 vilayetimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde bizleri takip eden vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu sabah eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan 2 pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum.

Aziz milletim, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz Kabinenimizin görevdeki birinci yılını tamamladık. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum.

Demokrasilerin ilk ve öncelikli şartı halka hesap vermektir. 18 kez sandıkta millete hesap verdik ve hepsinde de ibra olduk. Her yıl bütçe görüşmelerinde Meclis'te hesap verdik, veriyoruz. 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda doğrudan milletimize hesap verdik.

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"BİZE OY VERENLER KADAR TERCİHİNİ FARKLI YÖNDE KULLANANLARININ DA HÜKÜMETİYİZ"

Biz 85 milyonunun tamamının hükümetiyiz. Emekçinin olduğu kadar işverenin de hükümetiyiz. Çiftçinin olduğu kadar memurun, emeklinin de hükümetiyiz. Batıda yaşayanların olduğu kadar doğuda yaşayanların hükümetiyiz. Bize oy verenler kadar tercihini farklı yönde kullananlarının da hükümetiyiz.

Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Türkiye'yi daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükümet olarak yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır. Milletimiz de yaptıklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan milletimizin takdiridir.

Toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtık. 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. Bu dönemde toplam 11 bin 370 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık.