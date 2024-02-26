Sirkeci-Kazlıçeşme tren hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 5 yıl boşa geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Tüm İstanbul'a en içten selamlarımı gönderiyorum. Şehrin ulaşımını rahatlatmanın yanında tarihi boyutu olan anlamlı açılışta bir aradayız. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski raylı sistemlerinden biridir. 153 yıl önce devreye giren hat Bakırköy ve Yeşilköy'ün büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. İstanbul'un ihtiyaçları gözetilerek atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmak istedik.

Önümüzde bir karar, nedir bu inşallah Sirkeci garından bu istikamette tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa 5 yıl boşa geçti. Niye birşey yapılmadı, yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar tüm binalar yıkık dökük. Surlar yıkık. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.

Şehrimize raylı sistem hattından öte kültürel turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern ulaşım projesini kazandırmış olacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Demiryolu inşası yapmayıp çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak düzenlemeleri gerçekleştirdik. Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni durağı mevcut hatta ilave ettik. Yaparsa AK Parti yapar.

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Hattın 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden biri olan hattın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hattın İstanbulumuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlık, bakanımız ve ekibini gönülden tebrik ediyorum.

Bu hattın çok ibretlik hikayesi vardır

Bugün yeni tasarımıyla hizmete sunduğumuz bu hattın çok ibretlik hikayesi vardır. İlk bölümü 1871 yılında Yedikule-Küçükçekmece arasında hizmete girer. Yedikule'deki istasyon Eminönü'nden çok uzakta kalır. İş merkezi olan Sirkeci'ye kadar hattın uzatılması istenir. Uzantıların Topkapı Sarayı'nın sahil kesiminden geçecek olması tereddüt yaşatır. Durum Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında şu sözleri ifade eder: Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin, razıyım der.

Ecdat söz konusu vatana millete devlete hizmet olunca meseleye daima bu zaviyeden bakmıştır. CHP zihniyetinin husumet beslediği ecdadın tavrı işte budur. Bugün halen kullandığımız pek çok eser kurum ve kuruluşun altında ecdadın imzası bulunuyor. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakanlara şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil yadigarlarını ihya ederek ödüyoruz. Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projeleri tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek ilkemiz vardır, o da millete hizmetkarlıktır. Bunun önemini tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. 30 sene önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu taşımayı sürdürdük. Gençler bilmeyebilir. Anne babalar bilir. Şöyle bir hafıza kaydımızı tazeleyelim. 94'te göreve geldiğimizde İstanbul neydi çöp çukur çamur. Kim vardı iktidarda? CHP. Yani şu andakinin büyükleri. İstanbul bize niye devredildi, bu pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey, İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le ta bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs nasıl olduysa bu görevi aldı. İstanbul yine çöp çukur çamur oldu mu, oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. Durmak yok yola devam. Bunda kararlı mıyız?