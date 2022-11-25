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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Bize ders veremezler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Bize ders veremezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu. Terörle mücadeleye ilişin önemli mesajlar veren Erdoğan ABD'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dökülen her damla kanın hesabını soracağız. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar. Teröristleri silaha boğanlar bizden müsamaha beklemesin. Terörle mücadele kapsamında kimse bize ders veremez." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:39:00 - 2022-11-25 17:02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Bize ders veremezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, savunma sektörümüzün kıymetli temsilcileri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif'e İstanbul'a, hoş geldiniz diyorum. Milli mücadele günlerimizde Pakistanlı kardeşlerimizin bizlere verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık. Pakistan Türk halkında her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur.

Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyorz. Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Pakistanlı kardeşlerimiz terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere pek çok tehditle mücade etmek zorunda kalıyor.

Döktükleri kanın her damlasını misliyle soruyoruz.

ABD'ye sert tepki: Kimse bize ders veremez

Dökülen her damla kanın hesabını soracağız. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını destekleyenler hesaplarını buna göre yapsınlar. Teröristleri silaha boğanlar bizden müsamaha beklemesin. Terörle mücadele kapsamında kimse bize ders veremez.

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