Ayasofya'da ikinci sevinç! Erdoğan: Tahammül edemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Açılışını yaptığımız medrese ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hzimete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

Tek parti zihniyetinin sabıkası oldukça kabarıktır

Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemitşir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde.

Eğitim - öğretim yuvası olarak hzimet verece

Medrese bundan sonra da bir eğitim - öğretim yuvası olarak hzimet verecektir. Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir çok kısa süre içinde hizmete kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte Geleneksel Sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz.

Milletleri ayakta tutan kökler kültür alanındaki derinliğidir. Zaman ilerledikçe gelişen kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya rağmen ecdadımızın asırlar boyu varolmasını sağlamıştır. Eğitimden akademiye kadar her alanda sağlam köprüler kurmanın gayesindeyiz. Rabbim hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum.

Ayasofya Fatih Medresesi

Fatih Sultan Mehmet İstanbul`u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya`yı camiye çevirdi ve Ayasofya`nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.