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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, uzmanlar yorumladı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, uzmanlar yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Yeni dönemin dört temel üzerine oturtulacağını belirten Erdoğan bu maddelerin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olacağını açıkladı. Peki uzmanlar ekonomi reformu için ne dedi? İşte Prof. Dr. Sefer Şener ve Prof. Dr. Kadir Tuna'nın konu ile ilgili yorumları...

Yeniakit Publisher
2021-03-12 18:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, uzmanlar yorumladı

CNN TÜRK canlı yayınına katılan uzman isimler Prof. Dr. Sefer Şener ve Prof. Dr. Kadir Tuna Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Yeni reform paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şunları kaydetti:

Beklentilerin tamamı karşılanmış görünüyor. Kobilere yansıyan hem makro hem de mikro boyutlardaki düzenlemeler dikkatimi çekti. Reformların uygulanması çok önemli. 3’er aylık dönemlerde bu uygulama denetlenecek.

5. ve 6. bölgelere ilk etapta ucuz kredi getirilmesi 850 bin kişiyi ilgilendiren vergiden muaf tutulması halka yansıyacak kısmı. 850 bin kişiyi etkileyeceğine göre, beyannameler kaldırılacağına göre, istihdam getirileceğine göre şunu düşünüyoruz bundan önceki paketler makro verilere dönüktü. Bunun en büyük farkı halka yönelik bir paket. Uygulanması çok daha önemli. Cumhurbaşkanı 3'er aylık dönemlerde denetleneceğini bildirdi. Reform paketi yapıyorsanız nasıl uygulanacağını da ortaya koymanız gerekiyor.

Kamunun topladığı kaynakları doğru yatırımlarla buluşturması mümkün hale gelecek. Araç alımlarında standardın oluşması birçok kurumun o kaynakları kullanması önem arz ediyor. Kamu ihale sistemi denetlenebileceğinden bahsediliyor.

İthalata dayalı değil de katma değerli yerli yatırım yapmak gerekiyor. Turizm gelirleri düştüğü bu dönemde yerli yatırımlar önemli. Merkez Bankası'nın hedefi enflasyonu tek haneye indirmek. Halkın gelir düzeyini artırmak gerekiyor.

İthalata dayalı değil de katma değerli yerli yatırım yapmak gerekiyor. Bundan sonra hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcıya reformlarla sağlarsanız yatarım artar. İstihdamda neler yapacağımız da önemli. Bir pandemi süreci atlattık. Bu dönemde küçük esnaf kapalı kaldı. Yani hem yapısal olarak sorunlar gideriliyor hem de kurumsal hafızayı güçlendirecek çözümler getirmek gerekiyor.

Yeşil enerji ile ilgili destekler gelecek. Dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar getiriliyor. Özellikle BES’in artırılmasıyla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu reform hareketleri güzel ama uygulama kısmına bakmak lazım.

Yeni reform paketiyle ilgili Prof. Dr. Kadir Tuna ise şunları söyledi:

Hem şeffaflık hem de hesap verilebilirlik artacak. Özellikle hesap verilebilirlik artması yabancı yatırımcı için önemli. Araç alımı da dahil olmak üzere kamuda satın almak standart hale geliyor.

Paketin başlıkları çok geniş. Yeni istihdam yaratacak destekler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği gibi biz bunu büyüme ve istihdam tarafında kısa vadeli göreceğiz. Bu reformların etkisini bu yıl içinde kısa vadede göreceğiz. İstihdamın büyüme tarafı da önemli.

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Yorumlar

Ali

Ceyhan havzasi petrokimya tesisi yatirimi biran once baslatilmalidir!!!!
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Pençe

Reform o da ne bu olda olsa Saray reformu dur şak şakçılar nerde ne reform ama abd Japonya bile kıskanmıştır akapeye uygun reform para yok içinde işsiz yok yoksul yok aşsız yok bu reformsa bende zeki mürenim
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