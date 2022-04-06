Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Milletimizin yeni Kızılelması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle Buluşma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu.

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

"Tüm risklere rağmen..."

Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz-enflasyon sarmalına sokacaktık ya da yeni yola girecektik. Biz tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik.

"Milletimizin yeni Kızılelması"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinden geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

"Yeni safhaya geçiyoruz"

Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak.

Milletimize sözümüz var. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız.

Artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda eksiği kalmamıştır.

Ülkemizin ayağında pranga olan terörü bitirmek için adımlar attık. Terörü ülkemizde bitirme noktasına geldik.

Terörü sınırlarımız içinde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız ötesinde de kalıcı güvenlik koridoru oluşturduk.

Vesayetle, terör örgütleriyle, darbeyle elde edemedikleri neticeyi ekonomi üzerinden devşirmeye çalışanların 2023 hesaplarını bozmak hepimizin namus borcu.

Ayrıntılar geliyor...