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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 20:39:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.

İki lider Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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