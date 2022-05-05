Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Şah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüşme yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı.
İki lider Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.