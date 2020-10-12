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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla Doğu Akdeniz'i görüştü

Yeni Navtex ilan eden Türkiye, Doğu Akdeniz'le ilgili kararlılığını vurguladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:56:00 - 2020-10-12 21:00:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla Doğu Akdeniz'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz'le ilgili geri dönüşün olmayacağı mesajını gönderen Erdoğan, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları

Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

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