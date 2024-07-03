  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını tebrik etti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Yeniakit Publisher
2024-07-03 00:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı
İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı

Spor

İngiltere 90+5'te çeyrek final biletini aldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu
Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

Spor

Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

A Milli Takım'da kötü haber!
A Milli Takım'da kötü haber!

Spor

A Milli Takım'da kötü haber!

Leipzig’de nefes kesen maç! Çeyrek final biletini aldık
Leipzig’de nefes kesen maç! Çeyrek final biletini aldık

Spor

Leipzig’de nefes kesen maç! Çeyrek final biletini aldık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23