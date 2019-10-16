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Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Putin ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Soçi'ye davet ettiği öğrenildi. Görüşmenin 22 Ekim Salı günü yapılacağı bildirilirken, görüşmede Barış Pınarı Harekâtı'nın ve İdlib'deki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Ziyaret günübirlik olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

 

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 22:55
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya
  3. Vladimir Putin
  4. Suriye

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji26 dk önce
    Rusya bizi kandırmaktadır.

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