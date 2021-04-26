Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan'dan ABD'ye sert mesaj

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, ABD'nin hiçbir zaman Türkiye'nin müttefiki olmadığını söyledi.

Ayhan Oğan da Biden’ın kararına sert tepki gösterdi.

Oğan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Batı hiçbir zaman Türkiye nin dostu olmamıştır. ABD de hiçbir zaman müttefikimiz olmamıştır. Şaşıracak kaygılanacak bir şey yok. Örtülü savaştan, ikiyüzlü ilişkidense açıktan savaş iyidir. TC Devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin hakkından gelir. Bu aziz milletin varlık sebebi emperyalist zalimlere diz çöktürmek, insanlıga huzur ve adaleti tesis etmektir. Bütün dünya mazlumlarına sahip çıkmaktır. Dünyayı kana bulayan katliam ve soykırım yapan zalimlere hesap sormak boynumuzun borcudur. ABD Başkanı Biden'in Türkiye'deki müttefikleri de hem birbirlerine karşı hem de Türkiye'ye karşı halka karşı yalancıdır. İkiyüzlü, sahtekar ve mandacıdır” dedi.