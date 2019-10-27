Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun Kırgızistan temasları devam ediyor.

Yalçın topçu burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk bağının asırlar öncesi bir geçmişi olduğunu ifade ederek; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla son 18 yılda ilişkilerimiz her konuda çok daha ilerledi,misal olarak Türkiye'nin eğitim bursu verdiği ülkeler arasında kardeş ülke Afganistan ilk sırada yer almaktadır”dedi.

Afganistan BüyükelçisiMohammedİssaMesbahise yemek sonrası yaptığı konuşmada; “Türkiye ve Türk halkı Afganistan’ın her zaman yanında oldu. Türkiye'nin,Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan ve Afgan halkı için yaptıkları hiç bir zaman unutulmayacak.Biz dost ve kardeş iki ülkeyiz. Türk kardeşlerime ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a selam ve saygı sunuyorum,sizleri evimde ağırlamaktan mutlu oldum. Türkiye'yi,Türkleri ve Sayın Erdoğan'ı seviyor ve dua ediyoruz" şeklinde konuştu.Mesbah, yemek sonunda misafirlerine Afganistan'ın milli kıyafeti 'Jelek' taktim etti.

Yemeğe, Topçu’nun yanısıra Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, İsmail Eraslan ve Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı da katıldı. Davetliler, dost ve kardeş ülke Afganistan Bişkek Büyükelçisi MohammedİssaMesbah’a nazik davetleri için teşekkür ederek Afganistan’dan çok sayıda Manas üniversiteli öğrencilerin olmasından ötürü de memnuniyetlerini bildirdiler.