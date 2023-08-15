Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Diyanet'e Halil Konakcı çağrısı!
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Solcu marjinal çevrelerin linç kampanyası başlattığı Konakcı Hoca, Diyanet'in de hedefi oldu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Halil Konakcı çağrısı!Geçmişte İhsan Şenocak Hoca'ya yapıldığı gibi Halil Konakcı Hoca'ya da işlem başlatan Diyanet'e çağrıda bulundu.
Saral şunları söyledi:
Diyanet'e sesleniyorum; bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan Halil Konakçı Hocaefendi'ye sahip çıkınız. Asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız.
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