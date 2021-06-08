Cumhurbaşkanı adayları ekranda buluştu ve gergin anlar yaşandı

İran'da 18 Haziran 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesine izin verilen 7 aday televizyon programında tartıştılar. Tartışmalar oldukça gergin ve suçlama dolu geçti.

Tartışmada ana eksen İran'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz, kişi başına düşen gelir ve hayat standartlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik sorunlar oldu. Adaylar ekonomik sorunlarla ilgili Hasan Ruhani dönemini (2013-2021) suçlamada birleşirken birbirlerini de ekonomiden anlamamakla suçladılar.

İran'ın ekonomik krizde olması, Kasım Süleymani'nin övülmesi ve İran yönetiminin koronavirüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğu adaylarca ittifak edilen konular oldu.

2018-2021 döneminde İran Merkez Bankası'nın başında bulunan Abdunnasır Himmeti, diğer muhafazakar adayların ortak tepkisini çekti.

"Ruhani yargılanacak"

Adaylardan Muhsin Rızai, Hasan Ruhani ve ekibini açıkça yolsuzluk ve hırsızlıkla suçlayarak cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Hasan Ruhani ve ekibini, cumhurbaşkanı adaylarından Abdunnasır Himmeti'yi de yargılatacağını söyledi.

Abdunnasır Himmeti ise diğer adayları ABD'nin yaptırımlarına değinmeksizin sırf seçilebilmek için ekonomideki tüm sorunları mevcut yönetime yüklemekle suçladı. Himmeti diğer adayları, sadece suçlamakla ve çözüm önerisi sunmamakla eleştirdi. Himmeti bazı adayların İran'ı Kuzey Kore'ye çevirmeye çalışmakla suçlarken Kasım Süleymani'nin İran'ı bölgesel büyük bir güce dönüştürdüğünü, aynı başarının ekonomide de gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Adaylardan Muhsin Mihralizade vergi sisteminde reform vadederken cumhurbaşkanı aday eleme komisyonunu ekonomiden anlayan pek çok adayı elemekle eleştirdi. Kendisinin görev aldığı Muhammed Hatemi döneminin (1997-2005) İran ekonomisinin en parlak dönemi olduğunu iddia eden Mihralizade seçildiği takdirde aynı dönemin daha iyisini yaşatacağını vadetti.

"İbrahim Reisi ekonomiden anlamıyor"

Yine Mihralizade en güçlü aday olarak görülen İbrahim Reisi'nin aldığı mollalık eğitimiyle ekonomiden anlamadığını ve seçildiği takdirde İran'ı kötü yöneteceğini iddia etti. Himmeti de bu konuda Mihralizade'ye destek çıkarak Reisi'nin ekonomiden hiç anlamadığını belirtti. Reisi ise karşılık olarak ekonomiden gayet iyi anladığı cevabını verdi.

Adaylardan Said Celili, seçildiği takdirde İran ekonomisini dünyaya açacak reformlar vadetti, Ruhani yönetimini özellikle ekonomi alanında devrimden bu yana en kötü yönetim olmakla suçladı.

Mahmud Ahmedinejad ve Sadık Laricani gibi ünlü adayların elendiği seçimlerin sönük geçmesi ve dini lider Ali Hamaney'in desteğini alan İbrahim Reisi'nin seçimi kazanması bekleniyor. Reformcu seçmenin Hatemi döneminde görev aldığı için Mihralizade'ye tepkisel şekilde yönelmesi beklenirken bu yönelişin seçim sonucunu değiştirmesinin zor olduğu belirtiliyor. Reformcu seçmenin çoğunluğunun ve Ahmedinejad çizgisindeki muhafazakarların seçimi boykot etmesi bekleniyor.