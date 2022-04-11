"Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?" Ekrem İmamoğlu ilk kez böyle cevap verdi
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbullulara hizmet etmek yerine eziyeti tercih eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara hizmet etmek yerine adeta zulmediyor.
İmamoğlu'nun zam olup yağdığı mega kentte; tramvaylar raydan çıkıyor, metro seferleri yapılamıyor, metrobüsler yolda kalıyor, İETT otobüsleri ise vatandaşlara ittiriliyor.
Yandaş sözde sarkıcılara konser karşılığında paralar akıtan İmamoğlu, iş hizmete geldiğinde 'bütçe yok' edebiyatına sarılıyor.
Belediyede sınıfta kaldı, gözü cumhurbaşkanlığında
Belediye başkanlığı sürecinde yapmadığı icraatlerle sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu, gözünün cumhurbaşkanlığında olduğunu sinyalini verdi.
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçerken Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu soruldu.
İmamoğlu "Seçim takvimi geliştiğinde konuşacağız" cevabını verdi.