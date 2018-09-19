Cumhur ittifakında yeni gelişme… Formül bulundu

Kulislere göre, AK Parti ile MHP arasında henüz bir temas sağlanmış değil. Kişisel dostluk, resepsiyon veya gezilerde yaşanan gayri resmi temas ve sohbetlerde taraflar, ittifak konusunda liderlerin henüz görevlendirme yapmadığına dikkat çekiyor. Resmi temasın, 28 Eylül’de MHP’nin, 6 Ekim’de de AK Parti’nin yapacakları kampların ardından gerçekleşmesi ağırlıklı ihtimal.

MHP’deki hakim beklenti, ittifakın gerçekleşeceği yönünde. Cumhur İttifakı’nın ardından ülkenin geleceği konusunda Bahçeli’nin hükümet sistemi, terör ve milli birlik konularında ortaya koyduğu kritik hassasiyetlerin hâlâ devam ettiği ve ekonomideki kırılganlığın da buna eklendiği dile getiriliyor. Yerel seçimde ittifak kurulması halinde AK Parti ve MHP’nin kazançlı çıkacağı yorumu yapılıyor.

Kulislerdeki bilgilere göre, ittifakın gerçekleşmesi halinde nerede ve nasıl ittifak yapılacağı konusunda AK Parti ve MHP karargâhlarında çalışmalar yürütülüyor. Beklenti, ittifak olması halinde büyükşehirlerde özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de, “tek aday” formülünün hayata geçmesi yönünde. Kayyum yönetimindeki 102 belediye için de benzer bir beklenti var. Bir partinin düşük profilli aday çıkarması ve seçime asılmaması halinde dahi seçmenin kendi partisine yönelebileceği ihtimali, “tek aday” beklentisini güçlendiriyor.

SINIRLI OLACAK

Kulislerde, AK Parti ve MHP’nin olası ittifakının sınırlı bölgelerde olacağı konuşuluyor. Bu amaçla il, ilçe ve beldelerde partilerin oransal güçleri tablolar halinde çıkarılıyor. Bahçeli, ilk etapta, Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve kayyumdaki belediyeleri ortaya koydu. Bunlara AK Parti ve MHP’nin ittifak yaparak alabileceği CHP ve HDP’deki belediyeler eklenebilir. Örneğin, HDP’deki Iğdır’ı MHP, CHP’deki Çanakkale’yi AK Parti alabilir. İlçe bazında da benzer sonuçlar hesaplanıyor. CHP’deki Ankara’nın Yenimahalle İlçe Belediyesi’ni MHP’nin desteği ile AK Parti alabiliyor. Veya HDP’deki Mersin’in Akdeniz İlçe Belediyesi’ni MHP alabiliyor.

AK Parti ve MHP’nin olası ittifakında her il ve ilçeyi kapsayan detaylı bir protokol yapılması beklenmiyor. Genel ilkeleri içeren çerçeve bir protokol yeterli görülüyor.