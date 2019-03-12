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Cumhur İttifakına davul zurnalı karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, ilçede Beyler Mahallesi’ni ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 14:51
Cumhur İttifakına davul zurnalı karşılama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, ilçede Beyler Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkanlar, mahalle sakinleri tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Mahalle sakinleri yapılan alt ve üstyapı çalışmaları için Başkan Ergün’e teşekkür etti.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Gölmarmara’da mahalle muhtarları, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmesinin ardından Beyler Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Ergün ve Öz’e, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Gölmarmara İlçe Başkanı Şakir Can, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan,MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Barışık eşlik etti. Yapılan alt ve üstyapı çalışmaları nedeniyle mahalle sakinleri tarafından kurban kesildi. Davul ve zurna ile karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Öz, kendilerini ilgiyle karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Mahallede vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Mahalle kahvesinde vatandaşlar ile bir araya da gelinen programda, Beyler Mahalle Muhtarı Erol Kurt, yapılan alt ve üstyapı yatırımları nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti. Mahalledeki programda, Büyükşehir ve Gölmarmara Belediye Meclis Üyesi adayları vatandaşlara tanıtıldı.



Başkan Öz’den Başkan Ergün’e övgü


Mahallelilere seslenen Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, “Cengiz Başkanımız size güzel hizmetler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçemizde altyapı çalışması yürütülen mahallelerden biri olan Beyler de örnek kırsal mahallelerden biri oldu. Alt ve üstyapı yapılmış, mahallenin hiçbir sorunu kalmamış. Beyler’e göç etmek isteyen insanlar olduğunu biliyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerinizi bekliyoruz. Bütün anketlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önde çıkıyor” dedi.


Mahalle sakinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Gerçekten beni bahtiyar ettiniz. Çok sıcak ve samimi bir karşılama oldu. Allah sizlerden bin defa razı olsun. Hizmetin en güzel tarafı bu. Bir Allah razı olsun sözünü, analarımdan, bacılarımdan duymuş olmam bana yetiyor. Kıymetli kardeşlerimin söylediği sözler bana yetiyor. Dualarınızı bizlerden esirgemeyin. 10 yılı geride bıraktık. İlk beş sene Manisa Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. 2014 yılında da bana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdiniz. Bana oy vermiş, vermemiş fark etmez. Bütün kardeşlerimden Allah razı olsun” dedi.


Açıklamalarında gelecek dönem vaatlerini de vatandaşlar ile paylaşan Başkan Ergün, “Bu dönem ortaya koyduğum en önemli vaatlerden biri kırsal kalkınma noktasında üretimi artıracak destekler yönünde olacak. Hep beraber üreteceğiz, hep beraber bu ülkeyi daha iyi noktalara getireceğiz. Bu dönem 250’ye yakın sera yaptık. Önümüzdeki dönemde bu desteğimizi katlayarak büyüteceğiz. Alnımız açık çok şükür. Veremediğimiz hiçbir hesap yok” dedi.


Büyükşehir Yasasının ardından yapılanma sürecini kısa bir süre de tamamladıklarını belirten Başkan Ergün,“İlk defa kurulan bir MASKİ Genel Müdürlüğü. Bir tane personeli, masası, sandalyesi yoktu. Ancak hizmet gitmesi gereken 17 ilçesi ve 1.088 mahallesi vardı. İlk bir buçuk sene hizmet binaları, personel alımı, proje hazırlığı gibi konularla geçti. Çok şükür Allah’a ki yapılanma sürecini çok hızlı bir şekilde tamamladık ve 101 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmalarına başladık. Yerin altına yatırım yapmak her belediye başkanının harcı değil. Riskli bir yatırımdır. Çalışmalar bitene kadar, toz, toprak, çamur derdi olur. Mevsim şartlarına göre çalışmalar durabilir. Manisa Belediye Başkanlığı dönemimde kaldırım, asfalt, taş döşeme gibi çalışmaları ile içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirerek sağlıklı hale getirdik. Vatandaşlarımız çalışmalar yürütülürken sitem etti. Ancak sabrettik. Ondan sonra vatandaşlarımız 2014 yılında beni bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçti” ifadelerini kullandı.



“Halka yapılan hizmet, Hakk’a yapılan hizmettir”


Manisa Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı yatırımların aynılarını ilçelerde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Ergün, “İlk dönemimde Manisa’da yaptığımız yatırımların aynılarını ilçe merkezlerimizde yapmaya öncelik verdik. Biliyorsunuz geçen seneye kadar Gölmarmara merkez en ufak yağışta göl haline geliyordu. 8 buçuk milyon TL yatırımla ilçe merkezinde içme suyu ve yağmur suyu hattı yatırımlarımızı tamamlama noktasına geldik. Taş döşeme işlerine de başladık. Ne mutlu ki 1088 mahallede öncelik sırasına göre belirlediğimiz 101 Mahalle Projesi’nin içinde Beyler Mahallesi de vardı. Şu ana kadar il genelinde altyapısını tamamladığımız mahalle sayısı 200’e ulaştı. En az 900 mahalle daha bizden yatırım bekliyor. Yeni dönemde 300 mahallede daha alt ve üstyapı çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İçme suları sağlıklı, altyapısı sorunsuz, merkez mahallelerden farkı kalmayan yerleşim yerleri için çalışıyoruz. Gelecek nesiller için çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar helali hoş olsun. Halka yapılan hizmet, Hakk’a yapılan hizmettir” açıklamalarını yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:51
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