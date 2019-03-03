Cumhur İttifakı Serdivan’da kenetlendi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adaylarıyla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe için aynı heyecanla daha fazla çalışacaklarını söyledi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cumhur İttifakı’nın kişisel çıkarlar veya menfaatler uğruna kurulmadığını belirterek, “Hepimiz aynı hedefe odaklanmış bir şekilde, uyumlu çalışmalar sergiliyoruz. 31 meclis üyesi adayımızın hepsiyle birlikte belediye meclisimizde yer alarak hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye en güzel şekilde destek vermek istiyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender ise Cumhur İttifakı birlikteliğini korumanın birinci vazifeleri olduğuna vurgu yaparak, “AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Serdivan’da 31 meclis üyesi adayımızın da tamamının mecliste yer alacağına inanıyorum. Bunun gerçekleşmesi için de hep birlikte gündüz, gece çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde samimiyetle devam ettiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi ülkemizin her yerinde yaşanan seçim heyecanını Serdivanımızda da meclis üyesi adaylarımızla birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte istişare ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah buradaki dayanışmamız Serdivanımız için hayırlara vesile olacaktır. Hemşehrilerimiz bize güvenerek belediye başkanlığı görevini layık gördüler. Hamdolsun bu güveni, gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizle boşa çıkarmadık. İnşallah yine hemşehrilerimizin teveccühüyle belediye meclisimizde de güçlü bir şekilde yer alarak hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız.” şeklinde konuştu.