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Cumhur İttifakı adayları Kula’da destek istedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun ile birlikte, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:12
Cumhur İttifakı adayları Kula’da destek istedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun ile birlikte, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı’nın adayları, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.


31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kula ilçesini ziyaret etti. Kula Değerli Dinlenme Tesislerinde Başkan Ergün’ü Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, MHP İl Başkan Vekili Recep Özkan, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Meteler Töz, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, meclis üyesi adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar karşıladı.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun ile birlikte, programın ilk ayağında Küçük Sanayi Sitesine ziyarette bulundu. Esnafa hayırlı işler dileyen Cumhurun adayları, daha sonra ilçe merkezinde vatandaşları selamladı esnafa hayırlı işler diledi.


Cumhur İttifakı adayları, ilçe belediyesini ziyaret ederek, kısa bir mola verdi. Başkan Ergün, belediye personeli tarafından çiçekle karşılandı. Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un makamında Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür belgesi de takdim eden Başkan Ergün, geride kalan 5 yılda özveriyle Manisa’ya hizmet eden meclis üyelerine teşekkür etti. Burada Kula’daki çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ergün’ün konuşması dakikalarca alkışlandı. Başkan Ergün ve Başkan Tosun, belediye ziyareti sonunda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:12
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