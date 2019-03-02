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Cumhur İttifakı Adayı Kılıç: “Terme’yi birlikte yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Eğitim-öğretim alanında ne kadar sorun varsa çözeceğiz.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:04
Cumhur İttifakı Adayı Kılıç: “Terme’yi birlikte yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Eğitim-öğretim alanında ne kadar sorun varsa çözeceğiz. Gençlere sözüm olsun, Terme’yi birlikte yöneteceğiz" dedi.


Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında eğitim kurumlarını da ziyaret etti. Kılıç, son olarak gittiği Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde gençlerle bir araya geldi.


Okul yöneticileriyle bir toplantı yapan Ali Kılıç, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin dilek, temenni ve sorunlarını dinleyen Ali Kılıç, "Günlerdir sahadayız. Okul ziyaretlerimize ise ayrı bir önem veriyoruz. Bunun nedeni ilçemizde eğitim ve öğretim alanında her türlü sorunu çözmek içindir" dedi.



“Hiçbir sorununuz kalmamalı”


Bir belediye başkanının amacının sadece ’yol yapmak, su sorunu çözmek’ olmadığını vurgulayan Ali Kılıç, öğrencilere, "Sizler bizim, Termemizin, Samsunumuzun, dolayısıyla da ülkemizin geleceğisiniz. Bu nedenledir ki sizlerin hiçbir sorunu olmamalı, sadece eğitim ve öğretiminize odaklanmalısınız. Sizlere sahip çıkmalıyız ki, geleceğimizi de garanti altına almış olalım. Bu bilinç içerisinde sadece sizlerin değil, kendi çocuklarına gösterdikleri ilgiyi öğrencilerine gösteren öğretmenlerimizin de her zaman yanındayız" diye konuştu.



“Yeni okullar, yeni spor tesisleri”


Gençlere, "Sizlerin geleceğini sizlerle istişare yaparak inşa edeceğiz" diye seslenen Başkan Adayı Ali Kılıç, "Sizlerin talep ve önerileri önceliğimiz olacak. Başkanlığım süresince okullarımızı sürekli ziyaret edeceğim, gençlerimizle sadece okulda değil birçok alanda bir araya geleceğim. Çünkü Termemizin geleceğini sizinle inşa etmeye kararlıyım. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Sizlerin belediye başkanı olarak değil birer abisi olarak fikirlerine daima kulak vereceğim. Eğitim alanında ilçemize yeni okulların kazandırılması için, spor alanında ise yeni tesislerin kurulması için özel bir çaba harcayacağım. Biliyoruz ki Hz Ömer’in dediği gibi, gençliği olmayan bir millet maftır, perişandır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:04
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