Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerine yönelik aday listelerini YSK'ya vermeye başladı. AK Parti, belediyesi HDP'de olan ve MHP'nin kazanabileceği Iğdır ile yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli'nde çıkardığı adayları geri çekme kararı aldığı öğrenildi.

Mehmet Acet'in yazısına göre, Cumhur İttifakı 14 il için yeniden masaya oturma kararı aldı. İttifak, HDP'nin güçlü olduğu yerlerde önemli bir strateji belirledi.

İşte Mehmet Acet'in yazısı:

6 Şubat’ta sonuncusu gerçekleşen Erdoğan/Bahçeli görüşmesinden seçim ittifakının çerçevesinin genişletilmesi kararı çıkmıştı. İki parti adına Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz hafta sonu bir araya gelerek çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalarda partilerin kazanma ihtimalleri dikkate alınarak ‘at başı’giden illere ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Beştepe Külliyesi’nde yapılan görüşmede 18 il için kamuoyu araştırması yapılmasına karar verilmişti. Bu 18 ilin, rekabetin yoğun olacağı yerlerden seçildiği anlaşılıyor. Cumartesi akşamı yapılan görüşmede, 14 ilin durumuna karar verildi.

Iğdır'da tek aday girecek

Iğdır’da AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı seçimlere girmesi halinde HDP’nin elinde kalma ihtimali dikkate alınarak AK Parti adayının MHP adayı lehine çekilmesine karar verildi.

Diğer 14 ilde ise, tersi olacak, MHP, AK Parti lehine adaylarını çekecek.

Doğu'daki bazı yerlerde MHP adaylarını çekecek

Bu iller arasında, kıyasıya bir AK Parti/HDP yarışına sahne olması beklenen Siirt, Bitlis, Ardahan, Muş gibi yerler var.

MHP buralarda güçlü olmasa bile, ayrı ayrı adaylarla gidilmesi halinde oyların bölünmesi ve HDP’nin bundan yararlanarak kıl payı seçimleri kazanması ihtimali, bu illerin seçilmesinin temel gerekçesini oluşturuyor.

Batı'daki iller karar aşamasında

Batıda ise Burdur, Çanakkale, Sinop gibi ittifak halinde CHP’ye kaptırılmama ihtimali görülerek karar verilen iller var.

Bunlar dışında Zonguldak, Kırklareli gibi illerin durumuna da bir karar verilerek ittifak çalışmaları tamamlanacak.