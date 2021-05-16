Cumartesi günleri serbest olacak mı? 17 Mayıs'tan sonra Cumartesi günleri yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 'kademeli normalleşme' genelgesine göre hangi kısıtlamaların kaldırılacağı ve hangi kısıtlamaların devam edeceği merak ediliyor. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağının normalleşme dönemi olan 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Cumartesi günleri serbest olacak mı? 17 Mayıs'tan sonra Cumartesi günleri yasak var mı?