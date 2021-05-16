Cumartesi günleri serbest olacak mı? 17 Mayıs'tan sonra Cumartesi günleri yasak var mı?
İçişleri Bakanlığı’nın 'kademeli normalleşme' genelgesine göre hangi kısıtlamaların kaldırılacağı ve hangi kısıtlamaların devam edeceği merak ediliyor. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağının normalleşme dönemi olan 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Cumartesi günleri serbest olacak mı? 17 Mayıs'tan sonra Cumartesi günleri yasak var mı?
Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi yarın (17 Mayıs Pazartesi) sona eriyor. 17 Mayıs'ta bitmesi öngörülerek düzenlenen tam kapanma tedbirlerinden sonra uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Buna göre Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Cumartesi günleri serbest olacak mı?
İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.