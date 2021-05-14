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Yaşam Cuma namazı kaçta kılınacak? 14 Mayıs il il cuma namazı saatleri
Yaşam

Cuma namazı kaçta kılınacak? 14 Mayıs il il cuma namazı saatleri

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere gidecek olanlar cuma namazı saatlerini araştırıyor. 14 Mayıs cuma günü cuma namazı için camilere gitmek serbest. Peki, hangi il saat kaçta cuma namazı kılacak? Cuma namazı kaçta kılınacak? 14 Mayıs il il cuma namazı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-05-14 11:49:00 -
Cuma namazı kaçta kılınacak? 14 Mayıs il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Mayıs bayramda cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için cuma namazı vakitleri haberimizde...

14 Mayıs il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13:05'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'de, Bursa'da 13:05'de kılınacak.

Tüm illerin cuma namazı saatleri için tıklayın

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı camide cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öğle vakti kılınır.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

14 Mayıs Cuma namazı serbest mi? Bugün cuma namazı kılınacak mı?
14 Mayıs Cuma namazı serbest mi? Bugün cuma namazı kılınacak mı?

Yaşam

14 Mayıs Cuma namazı serbest mi? Bugün cuma namazı kılınacak mı?

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