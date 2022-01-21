Cuma Hutbesi okunurken camiye giren kadından 'hepimiz açız' provokasyonu!

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Burdur Ulu Camii'nde, bir kadın Cuma Hutbesi okunurken, erkeklerin olduğu bölüme girerek, "Hepimiz açız" diye bağırmaya başladı. Kadının o anları amatör bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Provokasyon yapmak için camiye girdiği anlaşılan kadın, "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız." diye bağırırken, cami imamı, cemate, "Bir şey yapmayın." çağrısında bulunarak hutbesini okumaya devam etti.

Cemaat tarafından dışarıya çıkmaya ikna edilen Z.D. adlı kadının, camiden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi.