Cuma günü tatil mi? 16 temmuz cuma günü bayram tatili var mı?
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan Kurban bayramı tatlinin hangi gün başlayıp hangi gün bitirileceğini de açıkladı. Peki, 16 Temmuz Cuma günü tatil oldu mu? Cuma günü tatil mi? 16 temmuz cuma günü bayram tatili var mı? İşte yanıtı...
Kabine Toplantısı bugün 17:10 sıralarında başladı. Kritik toplantıda Kurban Bayramı tatil süresi de belli oldu. Peki, Cuma günü tatil mi? 16 temmuz cuma günü bayram tatili var mı?
16 temmuz cuma günü tatil oldu mu?
Erdoğan Kurban bayramı tatili için "16 Temmuz Cuma günü başlayacak 26 Temmuz Pazartesi günü sona erecek" açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre 16 Temuz cuma günü tatil olmayacak.