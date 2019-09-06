Cuma günü okunacak dua
Müslüman bayramını en güzel şekilde geçirmek, haftanın bu kutlu gününü mutluluk ile taçlandırmak için, dua etmek gerekir. Peki cuma günü hangi dualar edilmeli? Cuma günü okunacak dualar neler? Hangi sureleri okumanın, ne gibi faziletleri var?06 Eylül 2019 Cuma 09:22
Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Bu kutlu günde yapılan her iş, iki katıyla ödüllendirilir. Günahlarda, sevaplarda... Bu nedenle cuma günü davranış ve sözlere bilhassa dikkat edilmelidir.
Cuma günü için Allah şöyle buyuruyor;
“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.” (Cuma 9-10)
Aynı zamanda cuma günlerinde Allaha daha yakın olmak için, isimlerini zikretmek, kur-an okumak ve dua etmek gerekir. Bununla ilgili din büyüklerimizin yaptıklarını örnek almak önemlidir.
Cuma günü, Yâsîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhân’ı Cuma günü okumanın birçok fazileti ve sevabı vardır.
- İbni Abbâs (r.a.) ve Ebû Hureyre (r.a.)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.” (Deylemî; Zebîdî, el-İthâf: 3/291-292; Ğazâlî, el-İhyâ, 1/548; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, No. 8929, 6/257.)
- Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a.)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (a.s.v.) şöyle buyurdu;
Her kim Cuma gününde Kehf Sûresi’ni okursa, o iki Cuma arasını o kimse için nûr gibi parlatır.” (Hâkim, el-Müstedrek, 2/368; Beyhakî, es-Sünen, 3/249; Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 9/476.)
- İmam Gazali'ye göre, cuma günü bin kere ''Ya Allah'' demek, o kişiyi evliyalar sınıfına katar.
- Yine aynı şekilde, Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
- Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
- Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.
- Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
- Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
- Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
- 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
- Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
- Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
- Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
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