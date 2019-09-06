Cuma günü okunacak dua

Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Bu kutlu günde yapılan her iş, iki katıyla ödüllendirilir. Günahlarda, sevaplarda... Bu nedenle cuma günü davranış ve sözlere bilhassa dikkat edilmelidir.

Cuma günü için Allah şöyle buyuruyor;

“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.” (Cuma 9-10)

Aynı zamanda cuma günlerinde Allaha daha yakın olmak için, isimlerini zikretmek, kur-an okumak ve dua etmek gerekir. Bununla ilgili din büyüklerimizin yaptıklarını örnek almak önemlidir.

Cuma günü, Yâsîn-i Şerîf, Sûre-i Kehf ve Sûre-i Duhân’ı Cuma günü okumanın birçok fazileti ve sevabı vardır.

- İbni Abbâs (r.a.) ve Ebû Hureyre (r.a.)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.” (Deylemî; Zebîdî, el-İthâf: 3/291-292; Ğazâlî, el-İhyâ, 1/548; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, No. 8929, 6/257.)

- Ebû Sa‘îd el-Hudrî (r.a.)dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (a.s.v.) şöyle buyurdu;

Her kim Cuma gününde Kehf Sûresi’ni okursa, o iki Cuma arasını o kimse için nûr gibi parlatır.” (Hâkim, el-Müstedrek, 2/368; Beyhakî, es-Sünen, 3/249; Süyûtî, ed-Dürru’l-Mensûr, 9/476.)

- İmam Gazali'ye göre, cuma günü bin kere ''Ya Allah'' demek, o kişiyi evliyalar sınıfına katar.