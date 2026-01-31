  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Medya Cuma Dergisi’nde yazılar kaleme almıştı… Abdullah Altay vefat etti
Medya

Cuma Dergisi'nde yazılar kaleme almıştı… Abdullah Altay vefat etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cuma Dergisi’nde yazılar kaleme almıştı… Abdullah Altay vefat etti

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn… Bir dönem Akit’in selefi Cuma Dergisi’nde haftalık yazılar kaleme alan Abdullah Altay vefat etti.

Uzun yıllar boyunca Milli Gazete’de editörlük ve yazarlık yapan Abdullah Altay vefat etti.

Abdullah Altay, meslek hayatı boyunca pek çok önemli çalışmaya imza attı. Merhum Altay, Akit Gazetesi’nin selefi olan Cuma Dergisi’nde de haftalık yazılar kaleme almıştı. 

Akit Medya olarak Abdullah Altay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

