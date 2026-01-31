Cuma Dergisi’nde yazılar kaleme almıştı… Abdullah Altay vefat etti
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn… Bir dönem Akit’in selefi Cuma Dergisi’nde haftalık yazılar kaleme alan Abdullah Altay vefat etti.
Uzun yıllar boyunca Milli Gazete’de editörlük ve yazarlık yapan Abdullah Altay vefat etti.
Abdullah Altay, meslek hayatı boyunca pek çok önemli çalışmaya imza attı. Merhum Altay, Akit Gazetesi’nin selefi olan Cuma Dergisi’nde de haftalık yazılar kaleme almıştı.
Akit Medya olarak Abdullah Altay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.