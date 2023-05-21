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Ekonomi Çukurova’da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
Ekonomi

Çukurova’da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:32:00 -
Çukurova’da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor

Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova’da soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

Verimli topraklara sahip Adana’da yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor. Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana’da soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, “Şu anda fiyat 5 lira seviyesine oturmuş durumda” dedi. Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti: “Adana olarak piyasanın ihtiyacı olan soğanı karşılamış olduk. Yaklaşık 30 dekar alanda soğan ekimimiz vardı. 140 bin ton civarında da bir hasat gerçekleştiriyoruz. Kentte dekara 5-6 ton civarında soğan hasadı yapılıyor. Tabii şu an üreticide pek fazla soğan kalmadı, ürün genelde tüccarın elinde. Tüccarlar da şu an hasatlarını kademeli olarak yapıyorlar. Tarlada bir miktar bekletip piyasanın ihtiyacına göre de hasat ediyorlar. Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında.”

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