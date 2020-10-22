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Aktüel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:26:34 -
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren Çetin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere."

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