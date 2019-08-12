Çukurova Basketbol'da transfer
- Mersin ekibi, 28 yaşındaki Kanadalı oyuncu Kayla Alexander ile 1 yıllık anlaşmaya vardı12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:04
MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, Kanadalı Kayla Alexander'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin ekibi, 28 yaşındaki Alexander ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Indiana Fever'in formasını giyen 1.93 metre boyundaki pivot, ilerleyen günlerde takımla çalışmalara dahil olacak.
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