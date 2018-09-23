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Cudi Dağı, 21 senelik çalışma sonucu tünellerle aşıldı

Şırnak ile Cizre ilçesi arasındaki uzaklığı 45 dakikadan 15 dakikaya indiren ve yapımı yaklaşık 21 yıl süren Cudi Dağı tünelleri hizmete açıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 12:26
Cudi Dağı, 21 senelik çalışma sonucu tünellerle aşıldı

Şırnak'ta, adı terör olaylarıyla anılan Cudi Dağı'ndan açılan ve Cizre, Silopi ile Şırnak'ı birbirine bağlayan 2 tünel, yaklaşık 21 yıl aradan sonra faaliyete alındı. Tünellerin resmi olmasa da fiili olarak hizmete açılmasıyla Cizre ve Şırnak arasındaki 45 dakikalık uzaklık, 15 dakikaya indi. Şırnak ile Cizre arasından geçen Kasrik Deresi üzerinde yapılması planlanan ve mevcut kara yoluyla birçok köyü sular altında bırakacak Cizre Barajı nedeniyle Cudi Dağı'nda tünellerin açılması, 1997'de ihalesinin yapılmasıyla başlamıştı. Yaklaşık 21 yıl aradan sonra biri 700, diğeri 800 metre uzunluğundaki 2 tünel tamamlandı. Tünellerden biri açılırken, diğeri ise yol bağlantısına yönelik çalışmalar nedeniyle henüz hizmete alınmadı.

İnşaatı sırasında birçok kez terör saldırısı gerçekleştirilen tünellerin yapımında kullanılan iş makineleri ateşe verilmişti. Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında yapımı tamamlanan, 700 ve 800 metre uzunluğunda 2 tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğunda 1 viyadük de tamamlandı. Açılan yolla birlikte Şırnak ve Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometrede 37 kilometreye, süre ise 45 dakikadan 15 dakikaya indi. Eskisine göre daha geniş ve güvenli olan yolda kaza oranının da en aza ineceği belirtildi.

TÜNELLERE ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

Cudi Dağı'nın altından geçen, Şırnak ve Cizre ile Şırnak ve Silopi arasındaki uzaklığı kısaltan yeni yoldaki tünellerle Şırnak- Cizre yolunun güvenliği sağlandı. Tünellere, 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page'nin adı verilmişti.

TÜNELLERE PKK SALDIRILARI

Cudi Dağı'nın tünellerle aşılmasını sağlayan yolların yapımı sürerken, çalışmalar, terör saldırılarıyla PKK tarafından engellenmek istenmişti. Yapımı yaklaşık 21 yıl süren Şırnak- Cizre yoluna geçen süre içinde yapılan terör saldırıları şöyle:

* Şantiyeyi 2 Mayıs 2010'da basan PKK'lı teröristler, yakıt tankı ile araç yakıt depolarına cep telefonlu EYP tuzakladılar. Şoförlerin fark etmesiyle olası facia son anda önlendi.

* Şantiyeyi 23 Temmuz 2011'de basan teröristler 3 dozeri ateşe verdi.

* Şantiyeye 9 Ekim 2011 tarihinde gece baskın düzenleyen PKK'lı teröristler, 1 iş makinesini ateşe verdi.

* Şantiyeyi 30 Ağustos 2012'de basan PKK'lılar, 1 aracı ateşe verip, 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan işçi daha sonra serbest bırakıldı.

* PKK'lı teröristler tarafından 20 Ağustos 2015'te düzenlenen saldırıda 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık 1 yıl durduruldu.

* Teröristlerce 1 Ekim 2017'de yapılan saldırıda yüzbaşı Mustafa Erdoğan ile güvenlik korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 12:26
  1. Şırnak

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