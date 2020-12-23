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Aktüel Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü
Aktüel

Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:42:09 -
Çubuk'ta çıkan ev yangını söndürüldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan yangında bir evde hasar oluştu.

Yavuz Selim Mahallesi Sümbül Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın birinci katında, Tuğba Demiraslan ve çocuklarının yaşadığı evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu evde hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.


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