Cubes Ankara projesi satışa sunuldu

Ankara’nın yeni cazibe merkezi Çukurambar’da ve yatırım potansiyeli son derece yüksek bir bölgede, toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşamın 2023’te başlaması planlanıyor.

Geleneğin gücü, geleceğin yaşamı

Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Vakıf GYO’nun 1,35 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Cubes Ankara; farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1’den, 6+1’e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan açık koşu parkuru, çatı katına konumlanan fitness ve yüzme havuzuyla da dikkati çekiyor. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Vakıf GYO olarak geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirtti. Cubes Ankara projesinin şirketin portföyüne dâhil olduğu günden itibaren, titiz bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla ağustos ayının başında inşaat uygulama sürecini başlattıklarını ifade eden İncehasan, “Çukurambar’ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte” değerlendirmesinde bulundu.

Kentsel ihtiyaçlar göz önünde

İncehasan, yeni projeler geliştirirken hem Türkiye hem de dünyadaki kentsel ihtiyaçları göz önüne aldıklarını da söyledi. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar’ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, “Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek” ifadelerini kullandı.