Cübbeli uzatılan hıyara 'tuzum var' diyerek koştu! Gelin orda da damat ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, BirGün'de Timur Soykan'ın ortaya attığı, "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu" iddiaları hakkında, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamalarına tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kemal Kılıçdaroğlu “helallik” istiyormuş..

CHP, eski zulüm günlerinden pişman olmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kefaletini de alarak, dindar insanlarla birlikte yol yürümek istiyormuş..

CHP’li yöneticiler de aslında kötü insanlar değillermiş..

Onlar da inançlı, müslümanlara karşı hoşgörülü, hatta parti yönetimine başörtülü insanları alacak kadar da önyargısız kişilermiş..

Şimdi ben size, CHP zihniyetinin bir fotoğrafını vereyim..

Saadet Partili kardeşlerimiz başta olmak üzere.

CHP ile ittifak yapan Ali Babacan’lar, Ahmet Davutoğlu’lar ve hatta Abdullah Gül’ler, buyursunlar CHP’nin avukatlığını bana yapsınlar..

Aynı Yaratıcıya inanan, aynı imana sahip insanları töhmet altında bırakacak şekilde, CHP’lilerin iftiralarına teşne olacak şekilde, Cübbeli Ahmet’in, hem de hastaneden daha yeni çıktığı bir süreçte, şu cümlesini o vicdansızların kalem oynattığı gazetede okumasaydım..

Bu konuya yine de girmeyecektim.

Ama Cübbeli Ahmet de, bu konuya girdiğine göre..

Önce ona cevap ile başlayalım..

Sonra, o CHP’nin ölümüne destekçisi gazeteci geçinen yalancıların, müfterilerin riyakarlıklarını gözler önüne serelim.

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