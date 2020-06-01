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Cübbeli Ahmet Hoca’dan olay sözler! ‘Adnan Menderes, aslında Demokrasi şehidi değildi çünkü…’

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 27 Mayıs 2020 tarihindeki yayınında, ‘Adnan Menderes, aslında Demokrasi şehidi değildi! İslam şehidiydi’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:07:00 -

27 Mayıs Darbesi'nde dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan adı Yassı, kaderi Yaslı olan adada idam edilmişti.

Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbenin 60'ıncı yılında 27 Mayıs’ta Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Adnan Menderes ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı yayında, ‘Adnan Menderes, Aslında Demokrasi şehidi değildi! İslam şehidiydi’ dedi.

Hükümetten indirilmesinin asıl sebebini de açıklayan Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Konya’da yaptığı bir mitingde Türk Milleti Müslüman’dır, Müslüman kalacaktır demesi daha da ötesi mecliste yaptığı konuşmada; siz isteseniz Hilafeti de geri getirirsiniz demesi’ dedi.

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