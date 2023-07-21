Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e taziye ziyareti!

Cübbeli Ahmet Hoca'ya Menzil ziyaretinde İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin torunu Ismetullâh Müceddidî Hazretleri, Hüseyin Avni Hocaefendi, Mehmet Talu Hocaefendi, Mustafa Özşimşekler Hocaefendi, İsmail Hünerlice Hocaefendi ve HAYDER Başkanı Mehmet Kaya eşlik etti.

Cübbeli Ahmet Hoca ile beraberindekiler Menzil’de Seyyid Abdülhakîm Hazretleri, Seyyid Muhammed Râşid Erol Hazretleri ve Seyyid Abdülbâqî Hazretleri’nin kabr-i şerîflerini ziyâret etti.

Ziyarette Seyyid Saki Hazretleri ile bir araya gelen Cübbeli Ahmet Hoca ve beraberindekiler, cemaatin birlik ve berâberliğinin devâmı, Ehl-i Sünnet yolunda ittifâkı ve Nakşî-Müceddidî-Hâlidî yolunun âdâbına riâyet üzere istikâmette dâim olmaları için duâlarda bulundular.



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