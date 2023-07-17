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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

Yeniakit Publisher
2023-07-17 02:16:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil açıklaması: Fitne Çıkardığımı söyleyenler bilsinler ki...

Menzil cemaatinin manevi lideri Gavsı Sani şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyni 74 yaşında Hakk'a yürüdü. Ardından görevi 3 oğlu birden üstlenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken bir tweet dizisi geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, son attığı tweette dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hocaefendi, Twitter’dan yaptığı bir açıklamada, Elhüseyni’nin oğlu olan ve ‘gavs’ olması için adı geçen Muhammed Saki Erol’un ‘Serhendi’ isimli bir vakıf ve ‘Dehlevi’ isimli bir yayınevi kurduğunu, diğer vakıf ve yayınevleri ile alakası olmadığını ifade etti.

Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: “Şeyh Seyyid Muhammed Sâkî Efendi Hazretleri’nin yakın hizmetkârı, benim de kıymetli dostum Dr. Yunus Aydın Hocaefendi’den aldığım bilgiye göre; Şeyh Seyyid Muhammed Sâkî Efendi Kur’ân, Sünnet ve Ehl-i Sünnet’i ihyâ, Nakşî Müceddidî Hâlidî Tarîkatı’nın adâbını icrâ etmek üzere “Serhendî” adı altında yeni bir vakıf ve “Dehlevî” ismi altında yeni bir yayınevi kurmuştur.

Vakfın başına kıymetli mahdûmu Seyyid Yakup Efendi’yi geçirmiştir, Kendisinin bundan evvel mevcut olan vakıf ve yayınevleri ile hiçbir alâkası olmadığını beyân etmiştir. Bu vesîleyle Cenâb-ı Mevlâ’dan Seyyid Yakup Efendi’ye ve o ailenin hizmetkarı kıymetli dostumuz Yunus Aydın Hocaefendi’ye hayırlı hizmetlerinde muvaffakiyyetler niyaz ederiz. Amin!"

Cübbeli Ahmet, sonrasında attığı bir tweet'te de şöyle dedi:

"Benim fitne çıkardığımı ve bu işin bana düşmediğini söyleyenler bilsinler ki ben Ehl-i Sünnet müdâfaası için bu vazîfeyi hâlis bir niyetle îfâ ettim.
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Nitekim takipçilerim Muâviye Radıyallâhu Anh aleyhine konuşan İsmail Kılıçarslan gibi kimselerin Semerkand TV’de çıkartılmasına yaptığım reddiyeleri bilmektedir. Dolayısıyla büyükler bunlara karşı Ehl-i Sünnet hassâsiyeti olan yeni bir yayın hizmeti düşünerek bu kararı almışlardır. Benim bunu kendi kafamdan yapmadığımı anlamak istiyorsanız şunu bilin ki; Sâkî Efendi Hazretleri’nin mahdûmu Abdussettâr el-Hüseynî tweetimi retweet etti ayrıca aynı meâlde bir açıklamayı diğer mahdûmu Seyyid Yakûb el-Hüseynî kendi twitter hesabında beyan etti. Kalbim müsterihtir, nefsânî bir davranış içerisinde değilim. Şimdi anlamayanlar yakın bir zamanda bana duâ edeceklerdir."

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