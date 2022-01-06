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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının faiz olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 09:24:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' açıklaması

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı' modeli ile ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.” dedi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu faiz politikalarını ve döviz garantili çevrilebilir mevduat programını değerlendirdi.

Cübbeli Ahmet, “Kur korumalı mevduatta devletin verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz" dedi.

20 Aralık akşamı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine TL varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini duyurdu.

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