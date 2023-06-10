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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 01:01:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kendisine küfreden Tanju Özcan'a olay yanıt!

Kendisine 'şeriat' sohbetleri nedeniyle hakaret ve küfür yağdırdığı için dava açtığı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeniden hedefi olan Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 'şeriat' konulu sohbetlerini hedef alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından hakaret yağdırdı.

Daha önce AK Partili kadın meclis üyesini de gayriahlaki sözlerle hedef aldığı için tepki toplayan CHP'li Tanju Özcan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu? Vaazlarında Atatürk’e, Cumhuriyet Kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir!!!

Tanju Özcan'ın hakaret ve küfürlerine dava

Özcan'ın hakaret ve küfür dolu mesajının ardından Cübbeli Ahmet Hoca, CHP'li Başkan hakkında dava açtığını belirtti. Kendisine dava açıldığını öğrenen CHP'li Belediye Başkanı ise, sözleri için özür dilemek yerine daha da ileri giderek hakaret ve küfrünü devam ettirerek şöyle dedi:

Ulan sarıklı, ulan cübbeli. Suç duyurusunda bulunmuşsun. Ne oldu sıkışınca Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine mi sığındın? Sizi gidi Allah ile kul arasına girmeye çalışan dinsizler. Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah’tan benim belamı dilemiyorsun? Çünkü siz, Yüce Allah’ı ve onun kitabını sadece kendi kişisel emelleriniz ve çıkarlarınız için kullandınız. Sizi adam yerine koyanların yüzüne tükürüyorum!!!!
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"Reytingimin yüksek olduğunu gösteriyor"

Tanju Özcan'ın son paylaşımını alıntılayan Cübbeli Ahmet Hoca ise, kendisine has üslubuyla lafı gediğine oturtarak, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Evvelden Beri Fetöcüler, Hdp, Pkk, Işid, Selefîler ve Vehhâbîler Bana Çatar, Şimdi Bir de Chp’nin Başına Geçmek İsteyenler Bana Çatmaya Başladı. Bu da Reytingimin Ne Kadar Yüksek Olduğunu Göstermesi Bakımından Sevindirici. Zâten Seçime Yakın “Ben Tanju, Geliyorum” Diyerek Bu Mesajı Vermişti Ama “Geliyorum” Diyerek Gelinseydi Kılıçdaroğlu İktidâra Gelirdi. Ayrıca Yapılan Hakâretler Mutlaka Dâvâ Konusu Olacaktır ve Karşılıksız Kalmayacaktır. Tweetinin Sonunda da Bana "Dinsiz" Demiş, Doğru Söylemiş. Çünkü Onun Dîninden Değilim. Leküm Dînüküm Veliye Dîn!

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